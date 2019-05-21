“رسمياً” فورد توروس 2020 المحدّثة تكشف نفسها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد رسمياً عن نسختها الجديدة من سيدان توروس المخصصة للسوق الصيني بعد حصولها على تحديث منتصف العمر، وذلك على عكس الموديل الموجه لأمريكا الشمالية الذي تم وقف إنتاجه سابقاً هذا العام.

من المخطط أن تصل توروس 2020 المحدثة إلى أسواقنا عقب طرحها بالأسواق الصينية كي يتم استيرادها من هناك، حيث ستأتي مستندة على نسخة ممتدة من منصة CD4 المستخدمة لطراز فيوجن، وقد تم رصدها للمرة الأولى مؤخراً مع تصميم سلس يضفي على السيدان طابع أكثر حداثة وجاذبية بجانب مساهمة الهيكل الجديد يجعلها تبدو أطول وأعرض قليلاً مع بقاء قاعدة العجلات بنفس أبعادها.

بالمقدمة، حصلت توروس على شبك سداسي مع عناصر مُطعّمة بالكروم، بجانب وجود مصابيح أمامية جديد ذات شارات انعطاف LED ممدودة تعمل أيضاً كأضواء نهارية ذات تأثير متدفق جذاب، في حين كانت التغييرات الأكبر بالخلف مع مجموعة جديدة من مصابيح LED المتصلة ببعضها عبر شريط كروم مع وجود خيارات لتصميمات عجلات تتناسب مع التصميم الجديد للهيكل، كما ستتوفر فئة Vignale الأعلى مع عدة اختلافات بالتصميم تتضمن شبك أمامي خاص ومزيد من الزخارف الكرومية وسقف أسود مع عجلات 19 إنش مزدوجة الألوان.

هذا ولم تستعرض فورد داخلية توروس الجديدة بعض كي نعرف أهم ما حصلت عليه من تحديثات، مع التكتم حول خيارات المحركات كذلك، حيث يتوقع أن تأتي مع زوج من محركات تيربو تشارجر 2 لتر بقوة تبلغ 245 حصان، حيث ستبدأ المبيعات لاحقاً هذا العام.