تحديث اللائحة الفنية السعودية للسيارات الكهربائية استعداداً لطرحها بالسوق

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الدكتور “سعد القصبي” محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عن اعتماد قرار تطبيق تحديث اللائحة الفنية السعودية للسيارات الكهربائية، المطبقة على السيارات التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كم وتزيد سرعتها على 25 كم/ساعة.

ويأتي هذا التحديث بهدف تحديد المتطلبات الأساسية للسيارات الكهربائية المعروضة في أسواق المملكة سواء كانت مصنّعة في الداخل أم مستوردة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، بالإضافة إلى ضمان استيفاء هذه السيارات للمتطلبات الأساسية التي تحافظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

يُذكر أنه من المُتوقع أن هذه الإجراءات تأتي في ظل استعداد المملكة لاستقبال السيارات الكهربائية بحلول 2020.