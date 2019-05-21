فيلم وثائقي عن الأسطورة مايكل شوماخر قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – سيتم بث فيلم وثائقي عن حياة مايكل شوماخر صاحب الرقم القياسي للفوز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا1 في الـ 5 من ديسمبر المقبل، وفقا لما أعلنه صناع الفيلم وإدارة أعمال شوماخر.

ومن المقرر أن يصدر الفيلم “شوماخر” في البداية في دور العرض السينمائية الأوربية وخاصة في ألمانيا وسويسرا، وفي أمريكا، مطلع عام 2020 ولهذا السبب سيتم عرض فيديو ترويجي للفيلم في مهرجان “كان” الذي يبدأ يوم الثلاثاء.

ويعتبرأسم شوماخر معروف على نطاق واسع في العالم لأنه أعظم سائق في الفورمولا 1 في العصوركلها مع بطولاته العالمية السبعة فقد تسابق من عام 1991 إلى عام 2006، ثم مرة أخرى من عام 2010 إلى عام مع مرسيدس بنز 2012. وقضى سنواته الأولى مع فريق بينيتون قبل انضمامه إلى فيراري غالبية حياته المهنية.

وتتزعم وسائل الإعلام الألمانية أن الفيلم الوثائقي يمكن أن يشمل أول لقطات لشوماخر في المنزل مع عائلته وذلك منذ حادث التزلج الخطيرة التي تعرض لها في أواخر عام 2013.

لسوء الحظ ، بعد عام واحد فقط من الابتعاد عن الرياضة والتفرغ للحياة العائلية، تعرض مايكل لإصابة في الرأس أثناء التزلج لتتركه الإصابة في غيبوبة مستحثة، ما زال مايكل يتعافى منها وسط تكتم كبير وبعيد عن الاعلام. وسيتضمن الوثائقي “شوماخر” مقابلات مع أسرته، بما في ذلك زوجته، كورينا وأبيه رولف وأبنائه، ميك و جينا-ماريا. وسيتضمن أيضاً عرض لقطات أرشيفية لم يسبق له من قبل. ومع ذلك ، لن يتم الكشف او التطرق الى حالته الصحية الحالية (منذ ما يقارب من ست سنوات منذ وقوع الحادث) ، إذ يتعالج الى طريق الشفاء بهدوء تام، ولم تُصدر أي من العائلة أو الأصدقاء تعليقات علنية بشأن حالته الحالية الى يومنا هذا.

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ومن المقرر عرض الإعلان التشويقي للوثائقي في مهرجان كان للأفلام هذا الأسبوع. وقد تم التأكيد على أن الفيلم قد يتضمن لقطات إحتفال مايكل في عيد ميلاده الـ 50 مطلع هذا العام في مايوركا وهي أيضاً ذكرى الخامسة والعشرين لأول فوز له ببطولة العالم مع بينيتون.

وقالت سابين كيم ، المتحدثة باسم عائلة شوماخر: “تستحق مهنة مايكل المتميزة الاحتفال بـ 25 عامًا بعد أن تحقيقه لأول لقب في بطولة العالم السبعة، نحن سعداء أن هذا الفيلم سيكون في أيدي هؤلاء المهنيين الطموحين والحساسين.”







