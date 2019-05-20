كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها "Focus" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "فورد" الأمريكية، عن نموذج " ST" الجديد من سيارات "Focus"، وتعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات العائلية بالعالم.

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، جاء النموذج الأخير من "ST" بهيكل هاتشباك أنيق، مزود بمصابيح LED، وفتحات هوائية كبيرة، تعطي السيارة روح المركبات الرياضية.

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أما المقصورة الداخلية للسيارة فتم تزويدها بمقاعد "Recaro" مريحة تتسع لـ 5 أشخاص، ومقود رياضي مميز، وأحدث أنظمة المالتيميديا، التي يمكن التحكم بها عبر أزرار واجهة القيادة، أو الشاشة المتطورة التي تعمل باللمس المثبتة في منتصفها.

كما زودت السيارة بأنظمة لتثبيت السرعة، ونظام لمنع الانزلاق عند المنعطفات والسرعات العالية، وأنظمة لقياس المسافات بينها وبين الأجسام الأخرى على الطرقات، وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام تعليق رياضي خاص.

وستطرح "Focus ST" بعدة نماذج، نموذج مزود بمحرك توربيني بسعة 2.3 لتر، وعزم 276 حصانا، ونموذج بمحرك بسعة لترين، بعزم 187 حصانا، وستعتمد على ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وناقل حركة أتوماتيكي مكون من 7 سرعات.