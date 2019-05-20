"رينج روڤر إيڤوك" الجديدة تفوز بأولى جوائزها

كتب: باسل الحلواني

تمكنت سيارة رينج روڤر، إيڤوك الجديدة، من الحصول على جائزة الابتكار المرموقة من جوائز مجلة "أوتوكار" عن تكنولوجيا الرؤية الأرضية الأولى من نوعها في العالم.

وتستخدم تقنية Clear Sight للرؤية الأرضية، التي تعتبر تحقيقاً لمفهوم "غطاء المحرك الشفاف" المقدم من لاند روڤر في عام 2014، كاميرات موجهة للأمام مثبتة على الشبك الأمامي ومرايا الأبواب، وتوفر رؤية بزاوية 180 درجة أمام المركبة على شاشة اللمس المركزية.

وتعتبر هذه التقنية ثورة تكنولوجيا جديدة تجعل سيارة إيڤوك الجديدة مثالية للتعامل مع الطرق الوعرة في المدن والأدغال النائية وكل ما بينهما، وتساعد السائق على الحفاظ على الرؤية الواضحة عند التعامل مع التضاريس القاسية وحواف المدينة المرتفعة.

وقال مارك تيشاو، من مجلة "أتوكار": "يسعدنا أن نمنح تقنية Clear Sight للرؤية الأرضية من جاكوار لاند روڤر جائزة

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الإبداع لعام 2019. إنها تكنولوجيا مذهلة وأصلية تصنع فرقاً حقيقياً في القيادة على طرقات المدن والطرقات الوعرة"، مضيفاً في بيان صحفي حصلت "سيارات الوفد"، على نسخة منه، أن هذا ابتكار بريطاني آخر من لاند روڤر، التي تضيف بهدوء ولكن باستمرار إلى التكنولوجيا الرائدة في العالم وبشكل دوري أكثر من معظم أقرانها".

سيارة إيڤوك الجديدة تحتوي أيضاً تقنية Clear Sight للرؤية الخلفية، والتي تستخدم كاميرا محصنة ضد الظروف الجوية ومقاومة للماء، ومثبتة على السقف لتظهر صوراً عالية الدقة للشارع خلف السيارة على مرآة الرؤية الخلفية، توفر هذه التقنية رؤية خلفية واضحة لا يعيقها وجود الركاب في الخلف، وتضاعف مجال رؤية السائق للطريق خلفه

عبر زيادته إلى زاوية تبلغ 50 درجة ليتمكن من رؤية المركبات في النقاط العمياء.

كما تتوفر تقنية الإعدادات الذكية المقدمة للمرة الأولى أيضاً من لاند روڤر، وهي نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي المتطور للتعرف على عادات السائق، وتذكر تفضيلاته بالنسبة لموقع الجلوس والحرارة والوسائط المتعددة والأرقام الأكثر اتصالاً بها، بحسب الوقت في اليوم أو الأسبوع. الإعدادات الذكية قادرة على الاحتفاظ بالمعلومات ضمن ثمانية حسابات مستخدمين مختلفين، وبعد التعرف على المستخدمين من خلال هواتفهم النقالة، تتوافق مع التفضيلات المناسبة بعد تحديد هوية السائق الذي يجلس في السيارة.

وقال نيك روجرز، المدير التنفيذي لهندسة المنتجات في جاجوار لاند روڤر: "لاند روڤر معروفة بكونها أول من يأتي بالتكنولوجيا الملائمة والرائدة إلى الأسواق، ويشرفنا أن يتم تكريم هذه الصفة بالذات. تمثل إيڤوك الجديدة تحولاً تاماً، من خلال الجمع المثالي بين التصميم المبهر والتكنولوجيا التي تجعل حياة الناس أفضل في بيئة كل من المدينة والأرياف. الحصول على تكريم من مجلة ‘أتوكار‘ في ظل المنافسة الشديدة هو تكريم لفريقي التصميم والهندسة".