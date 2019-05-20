“بالصور” بنتلي بنتايجا تتحول إلى SUV مدرعة!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي اليوم عن عدة صور لنسخة جديدة من SUV بنتايجا الفاخرة، والتي تأتي مع تصميم مختلف تماماً يضفي عليها طابع مدرع عضلي يجعلها تبدو مستعدة لاقتحام أي تضاريس يتم وضعها بها.

تأتي النسخة الجديدة كنتيجة لتعاون بنتلي مع شركة بنجالا الاسبانية للتصميم المتخصصة في تقديم برامج تصميم حصرية للسيارات الفاخرة فقط بما لا يتعدى 15 نسخة عالمياً من أي تصممي تقدمه، حيث تتضمن تعديلاتها السابقة نسخة معدلة من فيراري F12 بهيكل كامل من ألياف الكربون بجانب عدة سيارات رولزرويس مخصصة.

فور رؤية بنتايجا بنجالا الجديدة، يمكن بسهولة ملاحظة أنها صارت عدوانية وعضلية بشكل قاسي يجهزها للطرق الوعرة، ما يبدأ من الواجهة الأمامية عبر المصد المخصص مع شريط LED، حيث تم تعديل الشبك الأمامي أيضاً بشكل أساسي ليعطي السيارة الفاخرة مظهر الدبابات مع شريط إضاءة LED أعلى الزجاج الأمامي.

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بجانب الواجهة الأمامية، حصلت الرفارف أيضاً على تمديدات تتناسب مع عجلات Dillinger المصقولة الجديدة، بجانب تعديلات مختلفة للخلفية كي تكون أعلى قدرة بالطرق الوعرة الغير ممهدة، ما يأتي نتيجة لتعاون بنجالا مع بطل رالي الطرق الوعرة الاسباني وفريقه لأجل الدمج بين الفخامة والأداء الاستثنائي.

هذا وقد تم تعديل نظام تعليق بنتايجا أيضاً ليتناسب مع الطرق الوعرة بجانب استخدام إطارات مخصصة لذلك، إلى جانب استخدام كم كبير من ألياف الكربون عالية القوة خفيفة الوزن لإبقاء وزن بنتايجا معقولاً لأقصى درجة ممكنة، وسوف يتم إنتاج 15 نسخة فقط من هذا الوحش الفريد عالمياً، على أن يتم تخصيص كل نسخة حسب احتياجات مالكها تماماً.