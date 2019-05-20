“بالصور” تعرف على السيارات الفاخرة الأقل اعتمادية في 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الاعتمادية أمر شائك في عالم السيارات، حيث أن ما نعرفه عن اعتمادية علامات أو طرازات محددة يعتمد على السُمعة الجيدة أو السيئة في أغلب الأحيان، والتي تكون مكتسبة عبر عدة أعوام من الاستخدام، حيث نجد أن بي ام دبليو وهوندا مثال جيد على ذلك، فنرى أن الصانعة اليابانية تمتلك سمعة باعتمادية فائقة بمختلف طرازاتها، ولكن حسب الأبحاث الأخيرة نجد أنها تأتي بالمرتبة 15 من بين 29 علامة أخرى من حيث الاعتمادية، فيما أن الصانعة الألمانية التي تعرف بكثرة أعطالها تأتي بالمركز الثامن على القائمة نفسها متفوقة بذلك على هوندا بالاعتمادية، وهو ما يوضح لنا مدى الاختلاف الذي يمكن أن يحدث بمرور السنوات في أداء العلامات المختلفة بمعدل الأعطال، ولذا دعونا نلقي نظرة على الطرازات الفاخرة الأقل اعتمادية في 2019.

فولكس واجن تيرامونت

حسب استطلاعات منظمة Consumer Reports الأمريكية، أشار ملاك تيرامونت لكونها تعاني من عدة مشكلات كبيرة في أنظمة المكيف و التوجيه والتعليق بشكل يؤثر على اعتماديتها بالسلب.

كاديلاك CTS

على الرغم من مدى فخامة كاديلاك CTS وما تقدمه من مستوى عالي من الهندسة والراحة، إلا أنها تعاني من عدة مشكلات أو أعطال تتعلق بنظام المحرك والمكيف.

الفا روميو جوليا

تتميز الفا روميو الإيطالية بتصميمات وأداء يصعب مضاهاته، ولكنها لا تزال تعاني من مشكلات اعتمادية تتعلق بالمحرك والإلكترونيات.

كاديلاك اسكاليد

تمثل اسكاليد في حد ذاتها استعراض للثروة والرقي بفضل تصميمها المتميز وقدرتها على توفير تجربة ركوب مريحة مع مساحة تخزين كبيرة، ولكن اعتمادية أنظمة الترفيه المعلوماتي وناقل الحركة والمكيف ليست كما هو متوقع منها.

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كاديلاك CT6

كما هو واضح، لا تتمتع كاديلاك عموماً باعتمادية جيدة في سياراتها الفاخرة المختلفة رغم فخامتها العالية، ما ينطبق على CT6 كذلك عبر مشكلات المكيف والأجزاء الإلكترونية بها.

شيفروليه سلفرادو 2500 HD وجمس سييرا HD

تعد بيك اب شيفروليه سلفرادو 2500 HD وجمس سييرا HD نسختين مختلفتين لنفس السيارة، ورغم قدراتهم العالية بنقل مختلف الأغراض الثقيلة وتحمل الأعمال الشاقة، إلا أن أعطال نظام العادم والتعليق والقيادة أمر منتشر بهما.

تيسلا موديل X

تستمر تيسلا موديل X بالتواجد على هذه القائمة تظراً لمشكلات أبوابها التي تفتح للأعلى وعدد من قطعها وأجزائها الأخرى مع حدوث بعض التسريبات بين الحين والآخر ببعض الأماكن.

جاكوار F-Pace

لا تمتلك جاكوار تاريخ مشرف بالاعتمادية، حيث تعاني F-Pace من عدة مشكلات باعتمادية المكونات الإلكترونية والكهربائية بالسيارة، إلى جانب انتشار الأعطال بنظام القيادة والتسريبات والضوضاء التي تصدر عن بعض القطع بشكل متكرر.