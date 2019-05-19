جمس سييرا 1500 2020 تحصل على تقنيات مميزة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن تم إعادة تصميم جمس سييرا 1500 بالعام الماضي، تم الكشف عن موديل 2020 بعدة تحديثات تجعلها أكثر جاذبية.

تبدأ التحديثات مع عدة تقنيات تتضمن نظام سحب مقطورات ProGrade Trailering System المحدث والذي يدعم ما يصل إلى 15 كاميرا يتم تثبيت بعضها على المقطورة الخلفية، وهو ما يؤدي لإمكانية تفعيل تقنية “المقطورة الشفافة”، ما يسمح للسائق برؤية الطريق خلفيه من خلال المقطورة وكأنها غير موجودة عبر اثنين من الكاميرات و برمجيات خاصة، كما يمكن صنع ملفات خاصة بالمقطورات عبر تطبيق myGMC كي يمكن تنبيه الملاك بمواعيد صيانة مقطوراتهم ومعدل الكيلومترات التي تم قطعها بها حتى الآن.

تتضمن التقنيات الأخرى مثبت سرعة متكيف متصل بالكاميرات ما يعدل السرعة تلقائياً كي تتلائم مع كيفية سير الحركة المرورية بجانب المساعدة في وقف المقطور تماماً، فيما تتضمن خيارات المحركات V8 سعة 5.3 لتر متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، وهو ما يتاح بشكل قياسي بفئات AT4 ودينالي، ولكنه اختياري بفئات SLE وأعلى التي تأتي بدفع رباعي.

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هذا ونظراً لأن موديل 2019 من البيك اب كان جديد كلياً، فسوف نجد أن التحديثات كانت محدودة في هذا الموديل، ولكن تم تقديم إصدار كربوني خاص باسم سييرا AT4 CarbonPro، وهو ما يضيف شبك أمامي كرومي باللون الأسود مع شارات معدلة وأنابيب عادم سوداء بجانب مرايا خاصة للمقطورة الخلفية.