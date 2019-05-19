طلال العاصمي وصيفاً لسباق الاوتوكروس في ميدان ديراب

حقق الكابتن مبارك الزبيدي الفوز بالمركز الاول في فئته ببطولة الاوتوكروس الرمضانية بميدان ديراب للسباقات فيما تمكن الكابتن طلال العاصمي تحقيق المركز الثاني في فئته بعد منافسه شرسه في السباق ( كسر حاجز الزمن ).

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