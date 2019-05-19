أسرع رجل في العالم يعلن عن سيارة كهربائية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – يعرف يوسين بولت بكونه أسرع رجل في العالم بعد حصوله على الميدالية الأولمبية الذهبية 9 مرات برياضة العدو بمختلف السباقات، وقد قرر مؤخراً دعم شركة ناشئة جديدة للسيارات الكهربائية بولاية فلوريدا تحمل اسمه بولت “Bolt”، حيث أصبح مؤسس مساهم بها في عام 2018.

استغل العداء الأولمبي السابق شهرته العالمية الواسعة في إطلاق دراجات سكوتر بولت ون وبولت شاريوت، قبل أن تكشف الشركة مؤخراً عن أولى سياراتها الكهربائية المخصصة للمدينة في باريس.

تأتي السيارة الجديدة باسم نانو مع مقصورة تسع شخصين فقط مثل رينو تويزي الكهربائية، حيث يوجد مقعدين خلف بعضهما البعض، وهو ما يجعل السيارة صغيرة للغاية لدرجة أنه يمكن ركن 4 منها في مساحة ركن سيارة واحدة تقليدية، وهي تناسب الرحلات التي تتراوح ما بين 3 إلى 24 كم، وهي تعد أول سيارة كهربائية في العالم تدعم البطاريات القابلة للتبديل.

أعلنت بولت أن سيارة نانو ستكون مناسبة أيضاً لتطبيقات مشاركة الركوب حول العالم، حيث يمكن ركنها بأي مكان قبل أن يقوم أي شخص آخر بقيادتها واستبدالها بطاريتها ليتمكن الآخرين من استخدامها، وهو ما سيتم من خلال بناء عدة محطات تبديل للبطاريات.

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هذا وقد قامت بولت ببحث مكثف في المدن المختلفة كي تساهم في إحداث ثورة بعالم التنقل، حيث تأمل الشركة أن تعمل هذه السيارة على حل مشكلات الازدحام المختلفة، حيث ستتاح بولت نانو بسعر 10,000$ (37,000 ريال) فور بدء تسليمها للعملاء في 2020.