صندوق مشروبات رولزرويس يتخطى سعره سيارة ألمانية فاخرة!

الخليج ٣٦٥ نت – 47,500 دولار (178,000 ربال) هو مبلغ ثقيل لا شك، بإمكانك شراء بي ام دبليو الفئة الخامسة الجديدة به، أما رولز رويس فتطلب هذا المبلغ لصندوق الشامبانيا الجديد لها.

صندوق تخزين بسعر بي ام دبليو الفئة الخامسة.. مع ذلك هذا الصندوق يعتبر تحفة فنية بحد ذاته، بهيكلته المصنوعة من الألومنيوم وألياف الكربون مثل السيارات الخارقة تماماً، مع إحاطته بجلد أسود فاخر.

وبما أن الأثرياء لا يريدون حمل أكوابهم باستمرار، يشمل الصندوق طاولة من خشب البلوط الفاخر، بزخرفات من الفولاذ المصقول المقطوع بالليزر.

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ونستمر مع عجائب هذا الصندوق، والذي يأتي بمبردين صغيرين مصنوعين من الألومنيوم وألياف الكربون، مع شمل الصندوق لمواد مضيئة هادئة وشعارات RR (رولز رويس) صغيرة على أربعة مناديل قطنية.

وصرحت رولز رويس: “الصندوق مناسب للبيئات الأكثر فخامة، من اليخوت الفاخرة إلى شرفات المنازل الخاصة”.