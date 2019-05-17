"فولكس فاجن" تطلق سيارة كهربائية غاية في الأناقة

تتحضر شركة "فولكس فاغن" لإطلاق سيارة "ID.3"، المتوقع أن تصبح أقوى منافس في سوق المركبات الكهربائية الصغيرة.
وتتميز هذه المركبة بهيكل هاتشباك غاية في الأناقة، مزود بمصابيح LED، وكاميرات مراقبة وحساسات حركة من جميع الجهات لتأمين بيانات دقيقة لنظام الأمان ومنع الحوادث. أما مقابض الأبواب، فأتت مدمجة داخل
"فولكس فاغن" تطلق سيارة كهربائية غاية في الأناقة.
تتحضر شركة "فولكس فاغن" لإطلاق سيارة "ID.3"، المتوقع أن تصبح أقوى منافس في سوق المركبات الكهربائية الصغيرة.
وتتميز هذه المركبة بهيكل هاتشباك غاية في الأناقة، مزود بمصابيح LED، وكاميرات مراقبة وحساسات حركة من جميع الجهات لتأمين بيانات دقيقة لنظام الأمان ومنع الحوادث، أما مقابض الأبواب، فأتت مدمجة داخل
أما قمرة السيارة فزودت بواجهة قيادة بمقود يخرج باتجاه السائق عند الحركة فقط، من ثم يعود ليختفي ضمن الواجهة، وأدمجت فيه أزرار تعمل باللمس للتحكم بتقنيات المركبة، وأمام السائق شاشة متطورة تعمل باللمس أيضا.
ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة بـ 3 نسخ، جميعها مزودة بمحرك كهربائي بعزم 170 حصانا، وبطاريات تكفيها لتقطع أكثر من 400 كلم بالشحنة الواحدة، أما سعرها فسيقل عن 40 ألف دولار.
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