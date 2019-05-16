“بالفيديو” اليابان تختبر قطار “رصاصة” جديد كلياً بسرعة 400 كم\س

الخليج ٣٦٥ نت – تختبر اليابان قطار سريع “رصاصة” جديد باسم ALFA-X، بتصميم ايروديناميكي لأقصى الدرجة وكفاءة مدهشة، والغرض منه نقل الركاب بسرعة تتعدى 400 كم\س.

ويتميز القطار الجديد بمقدمته الطويلة التي تحسن من اختراقه للهواء في السرعات المرتفعة مع خفضها لقوة السحب لأقصى درجة درجة، كما تم تزويد القطار بعدد واسع من التقنيات المتطورة لضمان سلامته وراحته وكفاءته، حيث تم بناؤه بالكامل من مواد خفيفة تحسن من أدائه وتقلل من استخدامه للكهرباء.

رغم السرعة المذهلة للقطار إلا أنه تم تصميمه لضمان صمته الكامل لراحة الركاب وإزالة إى تلوث صوتي خلال عبور المدن، مع وضع موانع اهتزاز جانبية ورأسية على محاور القطار لمنع دوار الحركة وزيادة الثبات، خاصة إذا احتاج القطار للتوقف فجأة في حالات الطوارئ، مثل الزلازل.

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عند تدشينه، سيكون ALFA-X أسرع قطار في اليابان بدقة صارمة في المواعيد كالعادة، ويصل متوسط التأخرات في قطارات “الرصاصة” اليابانية 42 ثانية فحسب، مع ذلك لن يكون القطار الأسرع في العالم، حيث ينتمي ذلك الشرف لقطار Transrapid Maglev الصيني بسرعة تصل إلى 431 كم\س.