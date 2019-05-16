“تفاصيل” ايلون ماسك سيطلق 12 ألف قمر صناعي لتغطية الكوكب بالإنترنت!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة سبيس “SpaceX” الأمريكية مؤخراً عن نيتها إطلاق 60 قمر صناعي من أصل 4,000 قمر تنوي إطلاقها خلال العام الجاري.

يأتي ذلك ضمن خطة ايلون ماسك الطموحة، مؤسس ومدير الشركة، لتغطية كوكب الأرض بالكامل بالانترنت عالي السرعة منخفض التكلفة الشهرية، والذي يعرف باسم مشروع ستار لينك “Starlink” والذي يقوم على فكرة ىتغطية الأرض بالانترنت عبر نشر 12,000 قمر صناعي على مدار منخفض من الأرض لبث الانترنت في مختلف أرجاء الكوكب.

واجه الانترنت الفضائي في الماضي مشكلة تباطؤ وتأخر وصول الإشارة إلى المسخدمين، وهو ما يعمل مشروع ستار لينك على حله من خلال إبقاء 800 من الأقمار الصناعية بمدار قريب من سطح الأرض مع وجود ما يشبه شبكة تدعيم خلفية متكونة من 7,000 قمر صناعي آخر خلفهم لأجل تقوية الإشارة ومستوى التغطية مع تقليل التأخير.

هذا وعلى الرغم من التكلفة العالية المتوقعة للمشروع فيما يتعلق بأجهزة الاستقبال التي سيتوجب على المستخدمون شرائها وتركيبها بجانب سهولة ضعف الانترنت مع وجود أي رياح أو أمطار شديدة، إلا أنه نظراً للاشتراك الشهري الذي سيبدأ من 10$ (37.5 ريال) فقط مقابل سرعة 1 جيجا في الثانية الواحدة مع سعة تحميل 1 تيرابايت، فقد لاقى المشروع إعجاب وشعبية هائلة حول العالم.