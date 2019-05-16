الآباء يسمون أولادهم “تيسلا” على غرار شركة السيارات الكهربائية!

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن الآباء في بعض الأحيان يطلقون أسماء غريبة على أطفالهم، وهو ما يكون أحياناً على اسم أشياء أو شخصيات غريبة أو رمزية، وهو ما أكده التقرير الأخير لإدارة الضمان الاجتماعي بالولايات المتحدة بعد أن كشف عن تسمية 109 طفل في 2018 باسم تيسلا، وذلك تيمناً باسم صانعة السيارات الكهربائية الشهيرة التي يديرها ايلون ماسك.

قبل عام 2003، كان اسم تيسلا عادة مرتبطاً بالمخترع الصربي الأمريكي نيكولا تيسلا، ولكن مع ازدياد شعبية علامة السيارات الكهربائية الأمريكية، ظهرت صيحة تسمية الأطفال تيمناً بها، فقد حصل 102 فتاة و7 أولاد على ذلك الاسم في 2018.

رغم ذلك، لا تعد 2018 هو العام الأعلى شعبية فيما يتعلق بالأطفال الذين تمت تسميتهم تيمناً بالصانعة الأمريكية، حيث أنه في 2017 تم تسمية 143 طفل بالاسم ذاته، كما تم إطلاق اسم تيسلا على العديد من الحيوانات الأليفة.

هذا ولا تعد أسماء الأطفال المقتبسة عن شركات السيارات أمر حصري لتيسلا، فهناك أكثر من 11,500 حصلوا على اسم شركة سيارات مشهورة في 2019، حيث نجد أن تيسلا أتت بعد كل من شيفروليه وفورد في هذا النطاق، في حين تم اعتبار أن أسماء مثل لينكون وبنتلي ليست تابعة بشكل حصري للعلامات التجارية نظراً لكونها أسماء انجليزية معروفة، ولكن من المؤكد أن هناك 222 طفل قد حصلوا على اسم ايلون تيمناً باسم مدير الشركة التنفيذي الشهير اعلامياً بأفكاره الابداعية والطموحة للغاية.

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