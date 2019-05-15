“دراسة” تعرف على أكثر السيارات المميتة على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت شركة iSeeCars دراسة بحثية عن أكثر السيارة المميتة في امريكا، وقد تم جمع البيانات من حوادث السيارات المسجلة بين أعوام 2013 و2017.
وتذكر الدراسة 14 سيارة هي الأرجح للوقوع في حادثة مميتة لمن في داخلها، معظمهم سيارات اقتصادية صغيرة وموديلات رياضية، وفي المراتب الأولى نرى ميتسوبيشي ميراج وشيفروليه كورفيت.
وتشمل السيارات الرياضية الأخرى في القائمة شيفروليه كمارو ودودج تشالنجر ونيسان 370Z وسوبارو RBZ، بينما السيارات الاقتصادية تشمل كيا ريو وكيا سول ونيسان صني وشيفروليه سبارك.
مشكلة السيارات الاقتصادية الرخيصة هي عدم وجود أنظمة سلامة كافية فيها لحماية الركاب، أما السيارات الرياضية فيستخدمها أصحابها بسرعات مرتفعة وبتهور، ما يرفع من نسب الحوادث.
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