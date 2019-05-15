هيونداي النترا 2020 تحصل على ناقل حركة متغير باستمرار CVT

الخليج ٣٦٥ نت – عقب استلام هيونداي النترا لتحديثات قوية لموديل 2019، تستعد الشركة لإضافة تحديثات أخرى لعام 2020، أهمها هي إضافة جير CVT ذكي جديد ليحل محل الجير اليدوي والأوتوماتيكي السابق بست سرعات في الموديلات المزودة بمحركات 2.0 لتر بأربع سلندرات.

وبينما سيحزن البعض على غياب الجير اليدوي واستمرار تجاهله في صناعة السيارات الحديثة، الجير الجديد سيحسن من كفاءة استهلاك الوقود إلى 8.1 لتر لكل 100 كيلومتر لنسخة النترا SE، كما حصل الموديل على مزايا قياسية أخرى مثل نظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ بمنطقتين وشاشة عرض 3.5 إنش للوحة العدادات وأنظمة سلامة إضافية للبقاء في حارة الطريق وتنبيه السائق عند تشتته.

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وستتوفر النترا 2020 بثلاث محركات، الأول 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 147 حصان، والثاني تيربو 1.4 لتر بأربع سلندرات بقوة 128 حصان، والثالث تيربو 1.6 لتر بأربع سلندرات بقوة 201 حصان.

يذكر أنه لا تتوفر لدينا معلومات حالياً عن سعر هيونداي النترا 2020 في الدول العربية، لكنها سترتفع في أمريكا الشمالية بمقدار 6500 ريال عن الموديل السابق.