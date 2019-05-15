كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسوم تراخيص السيارات في ظل قانون المرور الجديد 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السعة اللترية المبلغ بالجنيه المصري نسبة الزيادة1030 سي سي 255 جنيه %0.251330 سي سي 350 جنيه %0.251630 سي سي 750 جنيه %12030 سي سي 1500 جنيه %1.75



على أن يتم تحديد سعر السيارة على حسب القيمة الخاصة بها، مع إضافة المستحقات الضريبية وفقًا للقانون، على أن يتم تخفيض الرسوم بنسبة 10% سنويًا، وذلك عن موديل السنة، وقيمة مئتان جنيهًا على السيارات ذو السعة اللترية 2030 سيسي.