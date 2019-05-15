عروض الوعلان الرمضانية والجبر للتمويل على تقسيط سيارات هيونداي

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع الجبر للتمويل عرضاً على سيارات هيونداي ضمن عروض شهر رمضان المبارك 2019، بأقساط شهرية كما يلي: هيونداي أزيرا: 1,713 ريال سعودي.

هيونداي كونا: 1,187 ريال سعودي.

هيونداي النترا: 1,014 ريال سعودي.

هيونداي توسان: 1,370 ريال سعودي.

هيونداي سانتافي: 1,735 ريال سعودي.

هيونداي سوناتا: 1,328 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “معاً على طريق البركة”.. “امتلكها الآن وادفع بعد شهرين”. مميزات العرض: بدون رسوم إدارية.

35% دفعة أخيرة.

30% دفعة أخيرة لهيونداي توسان وسانتافي.

معدل النسبة السنوي 12.95% لهيونداي أزيرا وسوناتا.

معدل النسبة السنوي 13.40% لكل من هيونداي كونا والنترا وتوسان وسانتافي.

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم. صورة العرض: Advertisements

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