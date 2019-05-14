"أوبل" تعتزم طرح نسخة هجنية من "جراند لاند"

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل، عن اعتزامها طرح جيل جديد هجين من سيارتها الشهيرة "جراند لاند".
وتعتمد السيارة الهايبرد الجديدة على نظام دفع هجينPlug-in يتألف من محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 6ر1 لتر وبقوة 147 كيلووات/200 حصان، مع محركين كهربائيين بقوة
وتتولى بطارية ليثيوم أيون سعة 13.2 كيلووات ساعة مهمة إمداد المحركين الكهربائيين بالطاقة اللازمة، في حين يولد النظام الهجين قوة إجمالية تبلغ 300 حصان.
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