"أوبل" تعتزم طرح نسخة هجنية من "جراند لاند"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل، عن اعتزامها طرح جيل جديد هجين من سيارتها الشهيرة "جراند لاند".

وتعتمد السيارة الهايبرد الجديدة على نظام دفع هجين

Plug-in

يتألف من محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 6ر1 لتر وبقوة 147 كيلووات/200 حصان، مع محركين كهربائيين بقوة80 كيلووات/109 حصان لكل منهما على محوري السيارة، ما يجعلها رباعية الدفع.

وتتولى بطارية ليثيوم أيون سعة 13.2 كيلووات ساعة مهمة إمداد المحركين الكهربائيين بالطاقة اللازمة، في حين يولد النظام الهجين قوة إجمالية تبلغ 300 حصان.