عرض هيونداي الوعلان الرمضاني على تقسيط سوناتا

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع الجبر للتمويل عرضاً على “هيونداي سوناتا محرك 2.4 لتر” ضمن عروض شهر رمضان المبارك، بقسط شهري 1,328 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “معاً على طريق البركة”.. “امتلكها الآن وادفع بعد شهرين”. مميزات العرض: بدون رسوم إدارية.

35% دفعة أخيرة.

معدل النسبة السنوي 12.95%.

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم. صورة العرض:

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