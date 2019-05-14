“بالفيديو” تيسلا تستعرض تقنية الركن عن بعد الذاتي في سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – مع التقدم التقني الهائل في صناعة السيارات تتسابق الشركات المصنعة للسيارات في تزويد سياراتها بأحدث التقنيات الحديثة، ومؤخراً قامت صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا بنشر فيديو يستعرض تقنية مذهلة جديدة للجيل الحديث من التكنولوجيا المساعدة في إيقاف السيارة في أماكن الانتظار من خلال التحكم فيها عن بعد.

التقنية الجديدة أطلقت عليها تيسلا اسم “الاستدعاء المعزز”، وهي تتيح إمكانية التحكم في السيارة عن بعد، وذلك عندما يتم وضعها في المساحة المخصصة لها داخل أماكن الانتظار، كما تتيح التقنية إمكانية استدعاء السائق للسيارة عن بعد لتصل إلى حيث يقف في نقطة محددة مجاورة.

لا تزال تقنية الاستدعاء المعزز في مرحلة الاختبارات على الرغم من بث تيسلا لمقاطع فيديو لكيفية عملها، حيث عرضت الشركة في أحد الفيديوهات سيارة من طراز “موديل 3” يتم إخراجها آليا من مكان الانتظار دون الاصطدام أو الاحتكاك بالسيارات الأخرى حتى تصل إلى مكان وقوف سائقها بسرعة منخفضة.

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كما تم عرض فيديو آخر يظهر كيفية التحكم عن بعد في السيارة من خلال هاتف ذكي خاص بالسائق، حيث يمكنه تحديد مكان وجوده في نطاق 150 مترا حول السيارة، ويرسل هذه البيانات عبر الخريطة الرقمية إلى السيارة التي تبدأ التحرك آليا حتى تصل إلى مكان وجوده، كما يوضح الفيديو توقف السيارة تلقائيا عند عبور أحد المشاة أمامها.

وهناك أيضاً فيديو يستعرض حركة سيارة في موقف سيارات يحتوي على الكثير من الأماكن الخالية حيث تتحرك السيارة بدون سائق في منتصف الحارة المرورية، وكذلك عرضت تيسلا فيديو يوضح حركة أكثر من سيارة مزودة بالتقنية الجديدة في موقف الانتظار يتحركون جميعاً بدون سائق.