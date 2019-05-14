“تفاصيل” حقيقة غرق غواصة نووية هندية بعد نسيان إغلاق الباب

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت مؤخراً العديد من الأخبار حول غرق غواصة نووية هندية بسبب عدم إغلاق الباب الخلفي لها، وهو ما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم يشككون في مدى مصداقية هذا الخبر رغم نشره من خلال بعض أشهر وكالات الإعلام العالمية، فما هي حقيقة هذه القصة؟

بعد إثارة قصة غرق الغواصة لجدل واسع بين مختلف القراء عبر عدة مواقع، قررنا الذهاب للبحث عن حقيقة الواقعة، لنجد أنها في واقع الأمر تعود لشهر فبراير من 2017، حيث أكدت وزارة الدفاع الهندية حينها أن غواصة INS Arihant النووية قد عانت من أضرار بالغة بسبب خطأ بشري أدى لدخول المياه لمقصورة نظام الدفع، وهو ما حدث بالفعل نتيجة ترك أحد أفراد الطاقم الباب الخلفي مفتوحاً ريثما كانت الغواصة متوقفة بالميناء.

تعد INS Arihant في الواقع هي أقوى غواصة لدى الجيش الهندي بقيمة تبلغ 2.9 مليار دولار (10.87 مليار ريال) نظراً لقدرتها على تغطية المجالات الأرضية والبحرية والجوية مع شن أنوع مختلفة من الهجمات، ولكنها رغم ذلك تظل آلة معقدة يمكن أن تتعطل فور حدوث أي مشكلة بنظام دفعها أو دخول المياه إليها، ولهذا فقد توقفت عن العمل منذ حادثة دخول المياه لغرفة محركات الدفع الخاصة بها لأجل إصلاح وتجفيف آثار الضرر، إلى جانب قيام السلطات الهندية باستبدال العديد من الأنابيب الداخلية، خاصة تلك المسئولة عن توصيل سائل التبريد المائي من وإلى مفاعل الغواصة النووي الذي ينتج 83 ميجا واط من الطاقة.

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