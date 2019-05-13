بورش تايكان 2020 تكشف داخليتها لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – الأسبوع الماضي، ظهرت بورش تايكان الكهربائية في صور تجسسية جديدة بدون تمويهات تقريباً، لتكشف عن جسد بورش مألوف مع تصميم مستوحى بقوة من ميشن E الاختبارية.

والآن نرى صور تجسسية واضحة لداخلية تايكان لأول مرة، ومرة أخرى نرى التطابق الكبير بينها وبين داخلية ميشن E التي تم تدشينها مثلا ثلاثة أعوام.

وتبدأ التشابهات في لوحة القيادة، والتي تشمل لوحة رقمية أفقية مع لوحة تحكم لمسية بجوار الكونسول الأوسط.. وربما الاختلاف الوحيد هنا هو استخدام الألوان الداكنة في تايكان الإنتاجية مقارنة بالألوان الخفيفة في ميشن E.

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كما نلاحظ أن مقعد الراكب يحتوي على عدة وضعيات كهربائية يمكن تغييرها، وهو أمر متوقع من علامة فاخرة مثل بورش، كما نرى أن لوحة عدادات تايكان ستكون رقمية بالكامل.

من المتوقع تدشين بورش تايكان 2020 رسمياً في سبتمبر القادم، مع استهداف الشركة لإنتاح 20,000 نسخة سنوياً.