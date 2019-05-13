مزودة ببطارية عمرها الافتراضي مليون كيلومتر.. "جاك" تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الصينية "جاك"، طرح سيارة كهربائية متعددة الأغراض "SUV"، تحتوي على مجموعة من الأنظمة التكنولوجية المتطورة، بشكل يؤهلها لأن تكون ضمن قائمة أكثر السيارات المتطورة في العالم، مثل نظام ركن السيارة دون تدخل السائق.

وتحمل السيارة الجديدة "iEVS4"، رباعية الدفع، محركاً كهربائياً بعزم 190 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 مراحل.

ووفقاً للشركة الصينية فإنه من المنتظر أن تحتوي السيارة الجديدة، على جيل جديد من البطاريات، يمكنه العمل لسنوات طويلة، حيث تمكن هذه

البطاريات السيارة، من قطع مسافة تصل إلى مليون كلم، قبل أن يضطر المستخدم لاستبدالها.

وتصل سعة البطارية الجديدة إلى 66 كيلووات، مرتبطة بوحدة تبريد سائل، تمنع ارتفاع درجة حرارتها لأكثر من 35 درجة مئوية، وتقنيات متطورة تسمح بشحنها في ظرف نصف ساعة فقط، لتتمكن المركبة من قطع نحو 500 كلم بالشحنة الواحدة.