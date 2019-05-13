بعد طرحها في مصر.. تعرف على مواصفات وأسعار "كادجار فيس ليفت"

كتب: باسل الحلواني

رفعت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، الستار عن أحدث نسخة من سيارة رينو الـSUV متعددة الأغراض " كادجار" 2019، وذلك بعد تحقيق السيارة رينو كادجار نجاحًا كبيرًا في فئتها منذ انطلاقها في الأسواق المصرية.

وقدمت ""EIM، أحدث طراز من السيارة، "كادجار فيس ليفت"، بتصميم خارجي رياضي وخطوط جريئة تعكس روح المغامرة في السيارة، وتصميم داخلي فخم يضيف إلى راحة الركاب وتجربة المستخدم التي تعززها تجربة قيادة ديناميكية مدعومةً بأحدث تقنيات رينو الذكية.

وتم إطلاق السيارة في ثلاث ألوان جديدة هي، الأزرق (Bleu Iron)، الأخضر الغامق (Vert Oural)، والرمادي الفاتح (Gris Highland).

يأتي هذا الإطلاق بعد حصول سيارة "رينو كادجار" في فئة السيارات SUV أو متعددة الأغراض أقل من 1600 سي سي على جائزة السيارة الأكثر مبيعًا خلال عام 2018 عن هذه الفئة فى مصر.

من جانبه قال رامي جاد، رئيس قطاع رينو مصر، "خلال العام الماضي ، تمكنت سيارة كادجار من تحقيق رواجًا في جميع أنحاء مصر على نطاق واسع، وتم بيع أكثر من 4000 سيارة خلال العام الماضي فقط، وتربعت السيارة على عرش الأكثر مبيعًا في

فئتها، ما يجعلها سيارة متميزة من حيث الأداء والتصميم والقيمة ذات السعر المناسب".

وأضاف "جاد"، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن السيارة مساء أمس، أن الشركة المصرية العالمية للسيارات، تستهدف طرح كل ما هو جديد في السوق المصرية باعتبارها من الأسواق الرئيسية في المنطقة.

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وأكد رئيس قطاع رينو مصر، "نهدف إلى المساهمة في تنمية قطاع السيارات الذي يعد من أهم الأعمدة التي يقوم عليها الإقتصاد المصري في الوقت الحالي".

ويتميز تصميم السيارة الخارجي بمقدمة جديدة ومصد خلفي ذات تصميم مختلف يضفي الروح الشبابية على السيارة لتناسب عشاق المغامرة الآمنة، ويأتي تصميم المصابيح بشكل جديد ليعطي مظهر أكثر جرأة وتحدي للسيارة وتضيف الإضاءة الخلفية الجديدة من نوع LED رؤية واضحة للطرق تمنح السائق تجربة قيادة آمنة، هذا بالإضافة إلى جنوط الألومنيوم الجذابة Alloy Wheels بمقاسات 17 و18 و19 التي تناسب جميع أنواع الطرق في مصر.

أما عن التصميم الداخلي لكادجار، فتأتي السيارة مزودة بتكنولوجيا جديدة تتمثل في شاشة

LED

Shark

GPS

Info-Traffic

FM

DAB station

متعددة الوسائط في منتصف لوحة القيادة تجمع مختلف الإعدادت الخاصة بالسيارة والتي تبدأ العمل فور تشغيل المحرك، بالإضافة إلى هوائي من نوعوالذي يستقبل موجات ال، وعرض أحوال المرور على الشاشة ()، إلى جانب تشغيل محطات الراديو. وتقدم كادجار حلول تقنية ذكية تشمل نظام التعرف على الصوت والمزود بالميكرفون الثنائي الجديد الذي يعمل عن طريق توصيل الهاتف الذكي بالسيارة من خلال البلوتوث لاستقبال أعلى جودة للصوت، مما يجعلها سيارة عصرية تلبي احتياجات المستخدم بشكل عملي.

وعن المقصورة فتأتي بمقاعد مريحة مزودة بوحدات تدفئة للمقاعد الأمامية ووسادات بمساحات قابلة للتحكم لتضمن راحة أكبر للركاب. ولم تستثني السيارة المقصورة الخلفية حيث تم تزويدها بتكييف للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى فتحات للUSB لشحن الهواتف تعمل حتى أثناء توقف المحرك، وبذلك تصبح السيارة مناسبة للعائلة وأيضًا للأفراد.

و تم خلال الحفل الإعلان عن سعر رينو كادجار والذى يبدأ من 394 ألف جنيه للفئة الأولى، و424 ألف جنيه للفئة الثانية، و444 ألف جنيه لأعلى فئة، حيث تأتي السيارة "كادجار" بثلاثة فئات تتميز كلًا منها بمحرك تربو بقوة 130 حصان وسعة خزان وقود 55 لتر، في حين تبلغ سعة الصندوق الخلفي 472 لتر. كما تأتي الثلاث فئات الأولى بجنوط رياضية 17 بوصة، هذا بالإضافة إلى العديد من تجهيزات الأمان والسلامة مثل الـ EBD و ESP وABS أونظام الفرامل المضادة للإنغلاق، كما تدعم السيارة وضع Eco لتوفير استهلاك الوقود، وحساسات خلفية للركن.