تعرف على مزايا وعيوب نيسان التيما 2019

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان التيما 2019 الجديدة تحسنت في كل جانب تقريباً عن الجيل الماضي، حيث توفر السيدان متوسطة الحجم قيمة ممتازة لثمنها، ونعرض لكم هنا قائمة بأهم مزاياها وعيوبها كذلك.

المزايا : محرك أفضل!

تتوفر التيما الجديدة بمحرك ضغط هواء سعة 2.5 لتر بقوة 188 حصان وعزم دوران 244 نيوتن.متر، وهو محرك جديد يقدم كفاءة وتحسينات واسعة عن المحرك القديم بنفس السعة، خاصة من ناحية الصوت الهادئ والسلس في المحرك الجديد.. هو بلا شك من أهدأ وأرقى المحركات من الناحية الصوتية في هذه الفئة.

ويُذكر أن نيسان توفر محرك تيربو آخر سعة 2.0 لتر بقوة 248 حصان وعزم دوران 379 نيوتن.متر لهؤلاء المتطلعين لأداء أعلى من التيما.

نظام دفع رباعي متوفر

حتى مع نظام الدفع الرباعي في التيما، محرك السيارة يظل مستجيباً لدرجة لن تتوقعها، وهو غير معتاد من محركات الدفع الرباعي الأخرى في فئة السيدان متوسطة الحجم، كما تتوفر السيارة بنظام احتكاك على الأركان الأربعة.

مقاعد ممتازة

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مقاعد “الجاذبية الصفرية” المستوحاة من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مريحة للغاية في التيما مع توفيرها لدعم في جميع المناطق اللازمة، وتدعو للتساؤل، لماذا لا نرى هذه النوعية من المقاعد في جميع السيارات؟

داخلية محسنة

تم تحسين الداخلية بشكل ملحوظ وتبسيطها بضوابط سهلة الاستخدام، وتتوفر السيارة بخمس نسخ مختلفة، وحتى النسخة الأرخص تتمتع بالكثير من المزايا مثل مقعد سائق كهربائي بثمانية وضعيات وكبح اوتوماتيكي للطوارئ وراصد لمدى تنبه السائق وبلوتوث وتشغيل عن بعد للمحرك وكاميرا للعودة للوراء وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو والمزيد، كله بشكل قياسي بدون تكلفة إضافية.

السلبيات : جودة المواد في الداخلية

بينما تم تحسين داخلية التيما الجديدة من ناحية التصميم والتقنيات والمزايا المتوفرة، مع ذلك المواد قد تكون غير مرضية في الجودة مع استخدام بلاستيك كربوني في مختلف أنحاء الداخلية، بينما ضوابط المناخ غير مثبتة بشكل جيد.

المنافسة تظل قوية مع اكورد وكامري

رغم التحسينات الواسعة لنيسان التيما 2019 على الجيل السابق، سواء في الراحة وسعة الداخلية ومتعة القيادة وتوفر التقنيات الحديثة، إلا أن السيارة لا تزال تواجه منافسة قوية من هوندا اكورد وتويوتا كامري حيث يقدمان مميزات تضاهيها.