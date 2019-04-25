“بالفيديو” سيارة تيسلا تستعرض لنا مدى تطور قيادتها الذاتية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تيسلا اليوم عن نيتها بدء توفير تقنية أوتوبايلوت “Autopilot” بكافة فئات موديل 3 بشكل قياسي، ليتم بعدها من خلال مقطع فيديو استعراض مدى قدرة هذا النظام على قيادة سيارات الشركة الكهربائية بالكامل بعد آخر تحديثاته على مختلف الطرق، سواء كان ذلك داخل المدن أو خارجها.

تهدف تيسلا بشكل أساسي للوصول إلى القيادة الذاتية الكاملة، وهو ما أعلنت الشركة عن بدء توفره لموديل 3، حيث يستعرض الفيديو اختبار تلك التقنية بشكل يجعل الكثير من السائقين أكثر ثقة به.

يأتي الفيديو الذي تم تسريعه كي لا يستهلك وقت مشاهدة كبير، ليجعلنا نرى مدى قدرة قيادة موديل 3 الذاتية على التعامل مع الانحناء بالطريق واللافتات والتقاطعات والشوارع المندمجة والمخارج المختلفة.

هذا وبجانب ذلك، أعلن إيلون ماسك، مدير تيسلا التنفيذي، أن الشركة ستتيح للسائقين في المستقبل اختيار نمط قيادة عدواني أكثر ذو احتمال خطأ أعلى، ولكنه سيكون مفيداً في حالة السير داخل حركة مرورية مزدحمة وخانقة للغاية، وهو ما يأتي أثناء وجود نمط مشابه بالفعل حالياً للأتوبايلوت في سيارات تيسلا Mad Max الذي يعني “ماكس المجنون”، حيث يقوم هذا النمط بتغيير الحارة المرورية بشكل أسرع من النمط العادي أو المتوسط بحيث يتم زيادة السرعة وتخطي السائقين الذين يقودون بسرعات بطيئة.

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