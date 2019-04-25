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عبور المشاة من الاماكن غير المخصصة يعدُّ مخالفة مرورية هذه غرامتها

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – حددت الإدارة العامة للمرور أماكن خاصة لعبور المشاة للطرق العامة، ووضعت لوحات إرشاديه تنبه قائدي السيارات لأماكن عبورهم، بالإضافة إلى تشييد جسور خاصة لهم فوق الطرق العامة، وذلك ضمن عدد من اللوائح المرورية؛ حفاظاً على السلامة العامة على الطرق.

يُذكر أن عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم، وعدم التقيد بأنظمة المرور التي تحافظ على سلامتهم وسلامة قائدي السيارات، يُعد مخالفة مرورية غرامتها المالية تصل إلى 150 ريال.

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