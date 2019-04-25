غداً في القدية الكشف عن تفاصيل رالي دكار 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – تكشف الهيئة العامة للرياضة في السعودية عند الساعة الثالثة من مساء يوم غدٍ (الخميس)، تفاصيل إقامة أولى فعاليات رالي داكار 2020، الذي سيقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي المملكة العربية السعودية، بعد 40 عاماً قضاها الرالي العالمي في إفريقيا وأميركا الجنوبية.

وسيعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن مزيد من التفاصيل الخاصة بـ«رالي داكار» خلال مؤتمر صحافي سيقام في منطقة القدية قرب العاصمة الرياض، وذلك بمعية رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، والرئيس التنفيذي لـ«شركة القدية» مايكل رينينجر، ومدير سباق رالي داكار ديفيد كاستيرا ، والمدير التنفيذي للشركة المالكة لـ سباق رالي داكار يان لامونير.

ويتخلل المؤتمر مقاطع مرئية تشرح تاريخ «سباق رالي داكار» الذي انطلق عام 1979 من العاصمة الفرنسية باتجاه داكار عاصمة السنغال، قبل أن ينتقل في عام 2009 إلى أميركا الجنوبية، ليحل ضيفاً على تشيلي والأرجنتين حتى عام 2019، قبل أن يكتب الرالي فصلاً جديداً عندما يحل ضيفاً على السعودية، كما سيكشف المؤتمر عن مسار «رالي داكار 2020» الذي يعد الأطول في تاريخ السباق.