عروض هيونداي الوعلان على تقسيط سنتافي 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة عرضين على هيونداي سنتافي 2018 محرك 3.3 لتر: الأول: قسط شهري 1,654 ريال سعودي، بالتعاون مع مصرف الراجحي.

قسط شهري 1,654 ريال سعودي، بالتعاون مع مصرف الراجحي. الثاني: قسط شهري 1,640 ريال سعودي، بالتعاون مع الأهلي NCB. ويأتي هذا تحت شعار “أخــر فرصة”. مميزات العرض: بدون دفعة أولى “للعملاء المحولة رواتبهم”.

بدون رسوم إدارية.

35% دفعة أخيرة. مواصفات السيارة: Advertisements صندوق بفتحة تكييف “ثلاجة”.

شبك أمامي مطلي بالكروم.

مقاعد جلدية.

أنوار LED خلفية.

فرامل يد إلكترونية مع نظام Auto Hold. صورة العرض:

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