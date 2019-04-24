“تفاصيل” نيسان GT-R يقترب انتهاء تطوير جيلها القادم

الخليج ٣٦٥ نت – تعد نيسان GT-R الحالية واحدة من أقدم السيارات المتاحة للشراء حالياً، حيث تم تدشينها بنهاية عام 2007، فعلى الرغم من تحديثاتها المختلفة، إلا أنه قد مر على وجودها 12 عام، ولكن رغم ذلك، تطوير جيلها التالي لم ينته حتى الآن.

نظراً لهذا التأخير، خاضت مجلة Top Gear البريطانية مؤخراً مقابلة قصيرة مع فيليب كلاين، أحد أعضاء مجلس إدارة نيسان المسؤول عن التخطيط، حيث دار الحديث عن السوبركار اليابانية ولماذا يجب أن نتحلى بالصبر أثناء انتظارنا لجيلها الجديد.

عند سؤاله عن ما إذا كانت GT-R تمتلك لها مكان في مجموعة نيسان المستقبلة من الموديلات، قال فيليب:

“نعم، يجب أن يؤمن عشاق GT-R بذلك، فنحن نؤمن أن لديها مستقبل في مجموعتنا لاحقاً حيث أن تجربة القيادة تعد أحد أهم الأمور على رأس أولوياتنا، وبالنظر إلى ما تقدمه السيارات الكهربائية من متعة بالقيادة، فنحن نتجه إلى إدخال الطاقة الكهربائية لمحركاتنا العاملة بالبنزين لتكون هايبرد، حيث سنعمل على التأكد من حفاظنا على تجربة القيادة ومتعتها.”

أضاف فيليب قائلاً أن مهندسي نيسان يعملون بجد على خيارات مختلفة فيما يتعلق بالمحركات، حيث أن قوانين الانبعاثات الجديدة عامل أساسي في ذلك الاختيار، وهو ما يشير لكون GT-R القادمة ستحمل محرك هايبرد من نوع ما كي تكون قادرة على الالتزام بقوانين الحد من انبعاثات السيارات الأكثر صرامة.

على الرغم من أن إضافة نظام كهربائي هجين لمحرك GT-R R36 القادمة قد يزيد من وزنها البالغ حالياً 1,782 كجم، إلا أن فيليب أكد عدم تأثير النظام الهجين على تجربة قيادة السوبركار.

هذا وفي النهاية، يمكن القول أن GT-R القادمة ستأتي بتغييرات جذرية مقارنة بالموديل الحالي فور تدشينها، رغم أننا لازلنا لا نعلم متى سيحدث ذلك، ولكن التشويق لها بكل تأكيد لن ينتهي قريباً.

نيسان فيجن جران توريزمو

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نيسان GT-R50