بورش 911 معدلة بمحرك دودج هيمي!

الخليج ٣٦٥ نت – من أغرب تغييرات المحركات التي رأيناها مؤخراً هي هذه المحاولة من شركة Danton Arts Kustoms الفرنسية التي قامت بوضع محرك HEMI عملاق بثمان سلندرات في مقدمة بورش 911!

الصور المنشورة على انستجرام تشير إلى أن السيارة بعيدة عن كونها مكتملة بعد، ولكنهم تمكنوا بالفعل من وضع محرك دودج فوق المحور الأمامي.

بما أنه لا فائدة حالياً من المكان الخلفي المخصص لاحتواء محرك الست سلندرات للبورش، قامت شركة التعديل بإزالته كلياً بغرض وضع جناح ضخم في الخلف، مع وضع الإضاءة الخلفية أسفل الجناح بجوار أنانبيب العادم البارزة وناشر خلفي ضخم كذلك.

الرفارف سيتم توسيعها على جميع الجوانب الأربعة مع وضع مصد أمامي فريد وتعديل المصابيح الأمامية كذلك وإضافة قفص حماية من الانقلاب وشاحن خارق “سوبرتشارجر” عملاق.. في النهاية الشركة لا تزال في منتصف عملية التعديل وتوجد مخاطر من فشل المشروع في النهاية، لنرى ما سيقومون به.