سبب مهم يجعلك تفضل السيارات الفاخرة عن التقليدية

الخليج ٣٦٥ نت – أحياناً الفارق بين أسعار السيارات العادية والفاخرة ليس كبيراً للدرجة التي يتصورها البعض، وقد لا تدرى مدى الراحة التي ستأخذها إذا قررت الذهاب مع سيارة فاخرة وتحمل بعض المصاريف والقروض الإضافية.

سيارة مثل هوندا اكورد مثلا يصل سعرها إلى ما يعادل 130,000 ريال في حالة إضافة معظم التجهيزات لها، وهذا هو نفسه تقريباً سعر مرسيدس A-Class عالمياً، الموديل الأرخص من العلامة الألمانية.. ولكن الفارق هنا أنك مع مرسيدس ستحظى بتعامل وتجربة صيانة ومتابعة من وكالتك بشكل يتفوق بسهولة على الوكالات الأخرى.

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هذه هي طبيعة الأسعار ودرجات الفخامة.. نتحدث هنا عن سرعة الخدمات في الوكالة ومعالجة المشاكل والتركيز على احترام وقت العميل.. الأمر ستلاحظه في كل تفصيلة عند زيارة الوكالات الفاخرة مثل لكزس ومرسيدس وبي ام دبليو، سواء في الراحة والمأكولات والمشروبات المعروضة، وحتى لمسات مثل مقاعد ماساج للاسترخاء، والأهم من ذلك كله أن الشركات الفاخرة عادة تقدم لك سيارة مؤقتة لتقضية مشاغلك حتى الانتهاء من صيانة سيارتك، وهي خدمة غير متوفرة في الشركات العادية.

هذه كلها جوانب هامة قد ينساها البعض بالإضافة إلى الإيجابيات المعروفة لشراء السيارات الفاخرة من الراحة والتقنيات المرتفعة والأداء والسلامة وغير ذلك.. لا تنس جانب الخدمات الذي لن تشعر به حتى تحتاج لصيانة سيارتك.