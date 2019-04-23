انفجار إحدى سيارات "تسلا" الكهربائية يهدد مبيعات العلامة الأمريكية

كتب: باسل الحلواني

أثار حادث انفجار إحدى سيارات "تسلا" الكهربائية الأمريكية، من طراز S، بالصين، جدلاً واسعاً في جميع أنحاء العالم، خاصةً وأن السيارة

كانت متوقفة تماماً داخل إحدى الجراجات.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الأمريكية لاستعادة حصتها في

السوق الصينية، بعد تأثرها بالحرب الاقتصادية بين الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وهو مايهدد مبيعات "تسلا".

وفتحت السلطات الصينية تحقيقات موسعة حول الواقعة، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار، خوفاً من تكراره.

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