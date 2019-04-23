كتب: باسل الحلواني
أثار حادث انفجار إحدى سيارات "تسلا" الكهربائية الأمريكية، من طراز S، بالصين، جدلاً واسعاً في جميع أنحاء العالم، خاصةً وأن السيارةكانت متوقفة تماماً داخل إحدى الجراجات.
يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الأمريكية لاستعادة حصتها في
وفتحت السلطات الصينية تحقيقات موسعة حول الواقعة، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار، خوفاً من تكراره.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار إحدى سيارات "تسلا" الكهربائية يهدد مبيعات العلامة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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