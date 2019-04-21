ظهور موعد تدشين لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة كلياً+تفاصيل

الخليج ٣٦٥ نت – تعد لاندروفر ديفندر الجديدة واحدة من أكثر الموديلات المنتظرة هذا العام، حيث تمت مشاهدتها مؤخراً أثناء اختبارها على مضمار نوربرجرينج الألماني.

حسب تقارير موقع CarAdvice الأسترالي، من المخطط أن تقوم الصانعة البريطانية بتدشين ديفندر الجديدة كلياً خلال سبتمبر 2019، بينما أكد تيم كريجر، مدير عام جاكوار لاند روفر للاتصالات والعلاقات العامة، أن طرحها بالأسواق سيبدأ مطلع العام المقبل.

من المتوقع أن يقع حدث التدشين خلال فعاليات معرض فرانكفورت المقبل للسيارات، حيث ستكون محسنة بشكل كبير دون أن تركز فقط على الطرق الوعرة، لتكون ذات أداء مميز بالطرق الممهدة كذلك، ما يؤدي للقدرة على استهداف عدد أكبر من المشترين.

هذا وتوضح لنا الصور التجسسية قدوم السيارة بنظام تعليق هوائي مصمم لجعلها تقدم أداء أفضل على الطرق الممهدة مع نظام تعليق خلفي مستقل وعمود مقاوم للانحراف إلى جانب ممصات صدمات، حيث يشبه ذلك النظام ما تستخدمه لاندروفر ديسكفري 5.