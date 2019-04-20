“تقرير” اعلى الدول في تصنيع السيارات وترتيب الدول العربية بينها

الخليج ٣٦٥ نت – تعد السيارات واحدة من أكبر قطاعات الصناعات في العالم نظراً لانتشارها في مختلف الدول حول العالم والاعتماد عليها بشكل مستمر في حياة مختلف الأشخاص اليومية، سواء كان ذلك المركبات التجارية، أو السيارات الاستهلاكية الخاصة.

لهذا تنشر المنظمة العالمية لمصنعي السيارات “OICA” تقرير سنوي تعرض فيه عدد السيارات التي تصنع بكل دولة، لذا نعرض لكم اليوم أحدث التقارير عن عام 2018 لأعلى الدول في تصنيع السيارات، علماً أن التعداد الإجمالي يناهز 95 مليون و634 الف و593 سيارة.

1) الصين: 27 مليون و809 الف و196 سيارة

2) الولايات المتحدة الأمريكية: 11 مليون و314 الف و705 سيارة

3) اليابان: 9 مليون و728 الف و528 سيارة

4) الهند: 5 مليون و174 الف و645 سيارة

5) المانيا: 5 مليون و120 الف و409 سيارة

6) المكسيك: 4 مليون و100 الف و525 سيارة

7) كوريا الجنوبية: 4 مليون و28 الف و834 سيارة

8) البرازيل: 2 مليون و879 الف و809 سيارة

9) إسبانيا: 2 مليون و819 الف و565 سيارة

10) فرنسا: 2 مليون و270 الف سيارة

11) تايلاند: 2 مليون و167 الف و694 سيارة

12) كندا: 2 مليون و20 الف و840 سيارة

13) روسيا: 1 مليون و767 الف و674 سيارة

14) المملكة المتحدة: 1 مليون و604 الف و328 سيارة

15) تركيا: 1 مليون و604 الف و328 سيارة

16) التشيك: 1 مليون و345 الف و41 سيارة

17) اندونيسيا: 1 مليون و343 الف و714 سيارة

18) ايران: 1 مليون و95 الف و526 سيارة

19) سلوفاكيا: 1 مليون و900 الف سيارة

20) ايطاليا: 1 مليون و60 الف و68 سيارة

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21) بولندا: 695 الف و646 سيارة

22) جنوب افريقيا: 610 الف و854 سيارة

23) ماليزيا: 564 الف و800 سيارة

24) رومانيا: 476 الف و769 سيارة

25) الأرجنتين: 466 الف و649 سيارة

26) هنغاريا: 430 الف و988 سيارة

27) المغرب: 402 الف و85 سيارة

28) بلجيكا: 308 الف و493 سيارة

29) البرتغال: 294 الف و366 سيارة

30) تايوان: 253 الف و241 سيارة

31) اوزباكستان: 220 الف و667 سيارة

32) سلوفينيا: 209 الف و378 سيارة

34) النمسا: 164 الف و900 سيارة

35) فنلندا: 112 الف و104 سيارة

36) مصر: 71 الف و600 سيارة

37) صربيا: 56 الف و449 سيارة

38) اوكرانيا: 6 الاف و623 سيارة

39) الاكوادور: 2 الاف و700 سيارة

40) تونس: 1 الف و700 سيارة

هذا ويذكر بأنه لم تتواجد سوى 3 دول عربية بين أعلى الدول تصنيعاً للسيارات، حيث أتت المغرب في المركز 27 بإجمالي 402 ألف 85 سيارة، ثم مصر بالمركز 36 بإجمالي 71 ألف و600 سيارة، وأخيراً تونس بالمركز 40 بإجمالي 1 ألف و700 سيارة، في حين تواجدت دول أخرى شرق أوسطية حيث حققت تركيا المركز 15 بإجمالي 1 مليون و604 ألف و328 سيارة، وإيران التي تصنع سياراتها محلياً بإجمالي 1 مليون و95 ألف و526 سيارة.

المصدر: المنظمة العالمية لمصنعي السيارات