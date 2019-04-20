اشتعال النيران في 40 سيارة لأسطورة الملاكمة السابق

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الخليج ٣٦٥ نت – تناقلت وكالات الأنباء تعرض أسطورة الملاكمة العالمي السابق جورج فورمان لخسائر فادحة نتيجة لاشتعال حريق ضخم في منزله في ولاية تكساس الأميركية.
حيث قامت النيران بالتهام أكثر من 40 سيارة رائعة من أسطول سيارات نجم الملاكمة العالمي والحائز على بطولة العالم للملاكمة مرتين فيما سبق.
ووفقاً لما تناقلته “سكاى نيوز” فإن فورمان والذي يبلغ من العمر 70 عاماً نجح في الفرار هو وعائلته من منزله، بينما كانت النيران مشتعلة في مرأب أسطول سياراته المذهل، والذي قام بتكوينه على مدار العقود الماضية والمكون من العديد من السيارات الكلاسيكية الفاخرة والنادرة والسيارات الرياضية.
وصرحت السلطات المحلية إنه قد تم السيطرة على الحريق الهائل في مرآب بطل العالم السابق بالوزن الثقيل، إلا أن فورمان المعروف بولعه بالسيارات، كان قد فقد 40 سيارة دفعة واحدة.
يذكر أن هذا الحادث قد ضاعف أحزان عائلة فورمان، بعد الحادث الأليم الذي أصابهم بانتحار ابنته فريدة الشهر الماضي داخل منزلها في هيوستن.
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