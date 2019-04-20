عروض كيا سيراتو ٢٠١٩ الرمضانية مع كيا الجبر

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم وكالة كيا الجبر عروضاً على جميع سيارات كيا موديلات 2019 لوصول موديلات 2020، ومنها كيا سيراتو 2019 بسعر 54,500 ريال وقسط شهري 888 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “لاحقين على السداد”، ويسري العرض حتى نهاية شهر مايو 2019 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق. تفاصيل العرض: الدفعات الشهرية محسوبة على أساس المدة 60 شهراً.

توجد دفعة أولى، وقيمة تملك في نهاية العقد.

الأسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة. صورة العرض:

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