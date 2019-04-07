ظهور هيكلة شيفروليه تاهو وسوبربان 2020 خارج مصنع جنرال موتورز

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور للتو تكشف هيكلة شيفروليه تاهو أو سوبربان 2020 الجديدة كلياً، ما يؤكد الاختلافات الكبيرة التي ستحصل عليها الـ SUV كاملة الحجم.

إذا نظرت على جوانبها عن كثب، سترى تشابهات معقولة مع الموديل الحالي، حيث عمود C الجانبي الخلفي مطابق للجيل السابق، بالرغم من ذلك، قَطعُ المصابيح الخلفية يدل على أن شكلها مختلف تماماً، كما أن الخط الذي ينساب بطول الهيكلة أكثر هيبة، حتى أن أقواس العجلات تمتلك تجعدات مختلفة.

ما يثير اهتمامنا حقاً هي الواجهة الأمامية، حيث أن قَطعَ المصابيح الأمامية تغير تماماً وأصبح شبيهاً بسيلفرادو الجديدة، كما هنالك أيضاً فتحة سقف وقطع على الأبواب لأجل المرايا الجديدة.

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تبدو لنا الهيكلة مصنوعة بالألومنيوم، وهو قرار منطقي كون جنرال موتورز بذلت جهداً كبيراً في تطوير مصانعها حتى تستخدم الألومنيوم لأنه سيخفف وزن شيفروليه تاهو وسوبربان وجمس يوكون وكاديلاك اسكاليد كثيراً عن السابق، تماماً كما فعل مع سيلفرادو 2020 التي تناقص وزنها بمقدار 205 كجم.

جدير بالذكر أن الصور المسربة ربما تنتمي إلى نماذج اختبارية أوليّة تم إرسالها إلى ساحة الخردة كون جنرال موتورز كانت لا تزال في مرحلة تطوير التصميم، ما يفسر تواجد الهياكل في العراء خارج مصنع الشركة.

هذا وبناءً على المنافسة الشرسة مع فورد ولينكون والمراحل المتقدمة للاختبارات التي وصلت إليها تاهو وسوبربان ويوكون واسكاليد، فإنه متوقع تدشين أجيالهم القادمة خلال النصف الثاني من العام الجاري مع مطلع العام المقبل.

شيفروليه تاهو وسوبربان وجمس يوكون وكاديلاك اسكاليد أثناء الاختبارات: