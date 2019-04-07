مفاجأة في أسعار السيارات.. تخفيضات جديدة على علامتين تجاريتين

كتب: باسل الحلواني

بعد أن أعلن عدد من شركات السيارات، عن تخفيض أسعار 12علامة تجارية، في السوق المحلية، خلال شهر مارس الماضي، بنسب متفاوتة، وهي "إيجل"، و"زوتي"، و"فورد"، و"سانج يونج"، و"هيونداي"، و"شيفروليه"، و"مازدا"، و"إم جي"، و"شيري"، و"جيب"، و"جيلي"، و"جاك"، واصلت أسعار السيارات تراجعها، للشهر الرابع على التوالي، حيث أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامتي "لادا" الروسية، و"بي واي دي" الصينية، في مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار العلامتين التجاريتين.

ووفقاً للأسعار الجديدة، فإن السعر الرسمي لـ" لادا جرانتا"2019 السيدان العائلية، أصبح 148 ألف جنيه، بدلاً من 153 ألفاً، بتخفيض قدره 4 آلاف جنيه.

وبعد الخصم الجديد على أسعار "جرانتا"، تكون السيارة قد فقدت بذلك نحو 15 ألف جنيه من قيمتها، منذ مطلع العام الجاري، الذي بدأته بسعر 163 ألف جنيه، لتصبح السيارة الأرخص في مصر.

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جدير بالذكر أن "جرانتا"، يتم تجميعها محليًا بمصانع

الأمل للسيارات، بفئة واحدة من التجهيزات وتعمل بمحرك سعة 1600 سي سي.

كذلك فإن سعر علامة بي واي دي الصينية، طراز F3 موديل 2019، المجمعة محلياً أيضاً، انخفضت بمقدار 200 جنيه، ليصبح بذلك سعرها الرسمي، 178 ألف جنيه، بدلاً من 180 ألفاً.

ويعد التخفيض الحالي هو الثالث منذ بداية العام الجاري، حيث دخلت السيارة عام 2019 بسعر رسمي يبلغ 189 ألف جنيه، ثم تراجعت للمرة الأولى بواقع 6 آلاف جنيه، وفي المرة الثانية انخفضت بقيمة 3 آلاف جنيه ، قبل أن تفقد في المرة الثالثة 2000 جنيه.