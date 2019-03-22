اهمية بلف التبخير في السيارة ومؤشرات تلفه

الخليج ٣٦٥ نت – تعتمد السيارة على الكثير من القطع الميكانيكية والكهربائية بجوار المحرك من أجل عملية التشغيل، أحد هذه القطع الهامة هو بلف تبخير الزيت في محرك السيارة.

بلف التبخير هو عبارة عن صمام يقوم بتدوير غازات المحرك الداخلية، ويساهم في تنظيم عمل المحرك، حيث أنه يقوم بتنقية الهواء من التلوث الناتج عن أكسيد النيتروجين عبر تدوير هذه الغازات وإدخالها بعملية الاحتراق التي تتم داخل المحرك، وعند حدوث تبخير للزيت، ينفتح البلف كي يسحب الزيت وإعادته مرة أخرى إلى المحرك.

ويتواجد بلف تبخير الزيت أعلى المحرك، فوق غطاء رأس المحرك، حيث يكون موصلاً به بواسطة أنبوب خارج من المحرك.

ومثل أي جزء في السيارة له فترة صلاحية، فإن بلف التبخير له فترة صلاحية أيضاً يصاب بالأعطال ويتلف عند انتهائه، وهي يقدر بالسير لمسافة 100,000 كم، كما يتعرض بلف التبخير للتلف في حال تراكم الشحوم والأوساخ عليه والتي تنتج بسبب الزيت.

ويتعرض المحرك إلى العديد من المشاكل في حال تلف بلف التبخير، ومنها ما يلي:

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احتراق الزيت أو خروجه من غطاء البلف في المحرك.

خروج دخان كثيف من عادم السيارة وكذلك استهلاك زيت المحرك سريعاً، بسبب مرور الزيت إلى داخل غرفة الاحتراق في المحرك.

انخفاض ضغط المحرك بسبب بقائه مفتوحاً دائماً بسبب تلف البلف.

عدم سحب الزيت المتبخر يؤدي إلى انخفاض زيت المحرك بسرعة.