كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تعلن الكشف عن GLC كوبيه 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة مرسيدس أول صور رسمية لـ GLC كوبيه 2020 المحدثة، حيث ستكشف عنها في معرض نيويورك للسيارات 2019 الشهر المقبل.

التحديث الخارجي شمل واجهة أمامية بمصابيح وشبك أمامي جديد، جانب السيارة بخط كروم فضي لامع يمتد على حواف النوافذ، مع تحديث المصابيح الخلفية ومشتت الهواء الخلفي, ووضع لمسات من الكروم الفضي ومخرجين للعادم.

أما المقصورة الداخلية كان التحديث فيها واضحًا، فهي مزودة بلوحة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش ، وبشاشة قياس 10.25 إنش لنظام الترفيه والمعلومات، وتوفر السيارة أنظمة متعددة الوظائف يتم التحكم بها من خلال المقود، و نظام مرسيدس الجديد لنظام الترفيه والمعلومات MBUX.

المعلومات الميكانيكية المتوفرة عن مرسيدس GLC كوبيه أنها بمحرك 4 سلندر سعة 2 لتر تيربو يولد قوة 255 حصان و 370 نيوتن-متر من عزم الدوران.