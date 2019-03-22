بيجو سيتروين قد تشتري جاكوار لاندروفر أو تندمج مع فيات كرايسلر

الخليج ٣٦٥ نت – مجموعة بيجو-سيتروين هي ثاني أكبر مجموعة سيارات أوروبية في 2018 بحساب أرقام مبيعاتها، وتشير تقارير أن المجموعة تسعى للاستحواذ على المزيد من الشركات وتوسيع حجمها عقب شراء أوبل وفوكسهول منذ عامين.

التقارير تشير إلى جاكوار لاند روفر أو فيات كرايسلر كأهداف محتملة للمجموعة.. خطوة كهذه ستكون طموحة للغاية ولكن عائلة بيجو التي تمتلك 13.68% من أسهم المجموعة تدعم الخطوة.

وصرح روبرت بيجو، رئيس العائلة التي تحمل اسمه، بالتالي: “دعمنا مشروع الاستحواذ على اوبل منذ البداية، وإذا ظهرت فرصة مماثلة فسندعمها كذلك.. ونؤمن أن عملية اوبل كانت نجاحاً استثنائياً لنا، حيث لم نتوقع تعافي الشركة بهذه السرعة”.

عندما سُئل عن صفقة محتملة مع فيات كرايسلر، أجاب بيجو: “محتمل، معهم أو مع آخرين”، ويُذكر أن المدير التنفيذي لفيات كرايسلر، مايك مانلي، لمح مؤخراً إلى أن الشركة متقبلة “لأي صفقة ستجعل فيات أقوى”، أثناء حضوره فعاليات معرض جنيف.

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يظل الأمر كله في محل التخمينات حالياً، ولكن حتى إذا رأينا صفقة بهذا الحجم قريباً فمن الغالب أن تأخذ سنين للانتهاء من جميع تفاصيلها ومتطلباتها التنظيمية والقانونية.