تدشين هيونداي سوناتا 2020 في كوريا الجنوبية “صور ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي سوناتا الجديدة هي محاولة جديدة من الصانعة الكورية للخروج عن الانطباع الشائع بكون سياراتها تقليدية ومحافظة، لتستهدف عوضاً عن ذلك الجميع بفضل تصميمها الجريء وأنظمتها الذكية لمساعدة السائق.

هيونداي طرحت سوناتا الجديدة في السوق الكوري يوم الخميس، لتمثل بداية جيل جديد للسيدان الأكثر رواجاً في كوريا.. ولطالما كانت سوناتا سيارة أيقونية في سوقها المحلي على مدار عقود، بأكثر من 1.54 مليون نسخة مباعة هناك حتى الآن.