تدشين هيونداي سوناتا 2020 في كوريا الجنوبية “صور ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي سوناتا الجديدة هي محاولة جديدة من الصانعة الكورية للخروج عن الانطباع الشائع بكون سياراتها تقليدية ومحافظة، لتستهدف عوضاً عن ذلك الجميع بفضل تصميمها الجريء وأنظمتها الذكية لمساعدة السائق.
هيونداي طرحت سوناتا الجديدة في السوق الكوري يوم الخميس، لتمثل بداية جيل جديد للسيدان الأكثر رواجاً في كوريا.. ولطالما كانت سوناتا سيارة أيقونية في سوقها المحلي على مدار عقود، بأكثر من 1.54 مليون نسخة مباعة هناك حتى الآن.
وقد صرح رئيس التصميم لهيونداي، لي سانج يوب، بالتالي: “في تصميم سوناتا الجديدة، استهدفنا ألا يكون الموديل مجرد سيارة تقليدية للجميع، أو سيارة الآباء، بل أن تلبي طلبات الجميع، وأن تكون سيدان ذات المظهر الأكثر جمالاً”.
بجانب التصميم الجديد، دعمت هيونداي السيارة بمحركات Smartstream الأحدث، والتي تشمل محرك بترولي 2.0 لتر، متصل بجير 6 سرعات بقوة 160 حصان وعزم دوران 196 نيوتن.متر، مع كفاءة استهلاك وقود 13.3 كيلومتر لكل لتر، أي أفضل 10.8% من الموديل السابق، كما تتوفر نسخة جديدة تعمل بالغاز البترولي السائل بقوة 146 حصان وعزم دوران 191 نيوتن.متر.
وننتقل لأنظمة مساعدة السائق الذكية، مثل تغيير وضعية القيادة عبر ضغطة زر وراصد للنقطة العمياء وراصد مستمر لمحيط السيارة ونظام مفتاح رقمي، والذي يسمح للسائقين بفتح وغلق سياراتهم عبر الهواتف الذكية مع مشاركة المفتاح الرقمي بين أربعة أفراد.
بالنسبة للأسعار الكورية فتبدأ من ما يعادل 77,000 ريال لنسخة سمارت البترولية الأساسية، بينما يبدأ السعر لنسخة الغاز السائل من 71,00 ريال، وتنوي الشركة طرح نسخ توربو وهجينة في النصف الثاني من العام الجاري.
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