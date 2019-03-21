10 حقائق على كل عاشق شيفروليه كمارو معرفتها

الخليج ٣٦٥ نت – في 1964 طرحت فورد موديل موستانج لتقفز مبيعاته فوق كل حسبان، وفي 1966، أعلنت شيفروليه عن كمارو بهدف واحد: التغلب على موستانج في لعبتها، لتصبح المنافسة بين الاثنين على أشدها منذ ذاك الحين.

بعد 52 عاماً على طرح كمارو، تبدأ الفئة الأساسية منها حالياً من 130 ألف ريال، ونعرض لكما فيما أهم الحقائق التي على كل عاشق لكمارو معرفتها.

1- السيارة حملت الاسم الكودي “بانثر”، أو النمر أثناء تطويرها، بل وصل الأمر إلى أن شيفروليه جهزت شارات تحمل اسم بانثر قبل تغييره في اللحظات الأخيرة إلى كمارو.

2- تم الإعلان عن كمارو في أول مؤتمر تلفازي في التاريخ، حيث احتمع فريق الدعاية مع الصحافة في فنادق 14 مدينة أمريكية، مع الاحتياج لـ 100 تقني متخصص من شركة Bell لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

3- شيفروليه وفرت محرك نادر بحجم 427 إنش مكعب، ولكن هذا المحرك لم يكن واضحاً في قوائم الخيارات أثناء شرائك للسيارة بل كان عليك معرفة وجوده مسبقاً والتواصل مع فريق الإنتاج بشكل خاص لطلبه، حيث كلف ضعف سعر كمارو العادية وحده، والآن هذا المحرك من أكثر القطع التي يسعى وراءها مجمعي كمارو.

4- في الثمانينات، ظهرت سلسلة سباقات مثيرة تحت اسم “السباقات الدولية للأبطال”، وهدفها هو وضع أفضل السائقين من بطولات السباق المختلفة في سيارات متطابقة على مضامير مختلفة واختبار أيهم الأفضل.. في البداية كان الاختيار سيقع على بورش قبل الذهاب إلى كمارو.

5- كمارو واجن: شيفروليه خططت لتقديم نسخة واجن للجيل الأول من كمارو قبل التراجع عنها، كما عاودت الشركة التفكير في الأمر في الجيل الثاني ولكن تراجعت مرة أخرى.

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6- مستوحاة من فيراري: إذا ركزت في السيارة بقوة، بإمكانك ملاحظة أن الجيل الثاني من كمارو مستوحى من فيراري لوسو 250 GT، حيث رحبت جنرال موتورز بفكرة تصميم خارجي مستوحى من سيارة تورينج أوروبية، وهو توجه أثبت نجاحه لاحقاً.

7- أول محرك بأربعة سلندرات لكمارو كان لإصدار سبورت كوبيه 1982، بقوة 90 حصان فقط، لتبيع شيفروليه 21,802 كمارو مزودة بهذا المحرك.

8- كمارو حصلت على أول محرك V8 لها في 1998 من طراز LS1 من الألومنيوم الصافي بقوة 305 حصان، متصل بجير يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات.

9- في عام 2011، حصلت كمارو على نسخة خاصة من شركة Neiman-Marcus المتخصصة في التعديلات الفاخرة، لتتميز النسخة بسقف مكشوف وطلاء خارجي خاص وشرائط ذهبية بسعر إجمالي 75,000 دولار، مع حجز جميع النسخ في ثلاث دقائق فحسب.

10- كمارو هي ثالث أكثر سيارة رواجاً وشهرة بين هواة تجميع السيارات في الولايات المتحدة، بينما الموستانج تحتل المركز الثاني.