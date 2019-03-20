فورد فليكس 2019 تحصل على تحديثات أخيرة قبل إيقافها

الخليج ٣٦٥ نت – بعام 2007، أطلقت فورد كروس أوفر فليكس كموديل 2008 آملة في جذب الكثير من المشترين، حيث كانت واحدة من أول السيارات بهذه الفئة التي تأتي مع 3 صفوف من المقاعد ومساحة داخلية رحبة بجانب تصميم خارجي غير تقليدي، ولكن رغم ذلك، لم ينجح الطراز في تحقيقات معدلات مبيعات جيدة، ما نتج عنه قرار الصانعة الأمريكية بوقفها في عام 2020، لذا فلنتعرف اليوم على ما الجديد في موديل 2019 الأخير من هذه السيارة البالغ عمرها 11 عاماً.

تبدأ التحديثات أولاً مع توفير فورد فليكس باثنين من الألوان الخارجية الإضافية التي تتضمن الأسود والرمادي، بجانب الاستمرار بتوفير فئات SE وSEL وLimited، بينما تتضمن التغييرات الأخرى تحول منفذ طاقة 110 فولت بالمقصورة إلى منفذ 110 فولت/150 واط، دون أي تعديلات أخرى.

تأتي هذه التحديثات الطفيفة للغاية بسبب تراوح مبيعات الكروس أوفر بين 20,000 إلى 22,000 وحدة سنوياً خلال العامين الماضيين، وهو ما لا يقارن إطلاق بمبيعات طراز إيدج ذو الصفين المقاعد التي بلغت 134,122 وحدة بالعام الماضي في الولايات المتحدة فقط، بينما حققت اكسبلورر معدل مبيعات مثير للإعجاب في 2018 بلغ 250,000 وحدة

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هذا وبعد أن وصلت اكسبلورر المعاد تصميمها كلياً، لم يعد هناك سبب للإبقاء على فليكس، خاصة ان اكسبلورر 2020 تأتي بثلاثة صفوف مع نفس السعر بجانب امتلاكها لتصميم خارجي جذاب وتقليدي.