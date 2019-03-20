الجميح للسيارات تكشف عن جديد سيارات كاديلاك الفاخرة

لأول مرة في الشرق الأوسط، الجميح تكشف عن سيارة كاديلاك CT6 2019 في معرض “اكسس” الدولي للسيارات الفاخرة في جدة

الجميح تعرض جميع سيارات فئة الـ SUV من كاديلاك، بقيادة سيارة XT4 الجديدة كليًا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات كاديلاك في المملكة العربية السعودية، خلال مشاركتها في الدورة الثانية عشرة لمعرض “اكسس” الدولي للسيارات الفاخرة، والذي أقيم مؤخراً بين الفترة 14 – 17 مارس 2019 في جدة، عن مجموعة من سيارات الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة كاديلاك.

وكان زوار المعرض على موعد حصري للاطلاع على جديد سيارات كاديلاك ومنها سيارة كاديلاك CT6 2019 التي عرضت لأول مرة في الشرق الأوسط، بعد أن حصلت على تحديثات جديدة في تصميمها الخارجي ومواصفتها. إلى جانب سيارة الكروس اوفر XT4 والتي تطرحها كاديلاك لأول مرة في الأسواق العالمية، بالإضافة الى أحدث موديلات سياراتها الشهيرة XT5 واسكاليد 2019.

وبهذه المناسبة قال الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات: “نحرص كل عام على المشاركة في معرض “اكسس” الدولي للسيارات الفاخرة، اذ يعد المعرض منصة مهمة جداً لشركات السيارات الفاخرة ووكلائها في المملكة لعرض احدث الطرازات التي وصلت خلال العام.”

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وأضاف: “لقد شهد جناح كاديلاك في المعرض توافد العديد من الزوار بعد الكشف عن سيارتي كاديلاك CT6 وكاديلاك XT4، واللاتي يحملن في تصميمهن العصري والجريء ومواصفاتهن التكنولوجية العالية، وهو ما يعكس التوجه المتبنى من شركة كاديلاك للعشر السنوات القادمة من حيث الحرص على تقديم منتجات تتوفر بها أعلى مواصفات السلامة وأحدث التقنيات الميكانيكية والتكنولوجية.”

وأختتم الشيخ وليد الجميح قائلاً، “يقدم الموديل الجديد والمحدث من سيارة كاديلاك CT6 تعريفاً جديداً لسيارات السيدان الفاخرة بفضل تصميمها العصري وتقنياتها المتطورة، أما كاديلاك XT4 فهي أول سيارة كروس اوفر مدمجة تقدمها كاديلاك وتعتبر هذه الفئة مهمة جداً لكونها من أسرع الفئات نمواً في قطاع السيارات، وما يميز سيارة XT4 عن غيرها من المنافسين هو رحابتها ومحركها الجديد كليا، وهو محرك تربو ذو أربع أسطوانات وسعة 2.0 لتر”.