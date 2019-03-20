كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكودا تطور نظام يسمح بتسليم "الطرود" إلى صندوق السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل شركة "سكودا" على تطوير نظام يسمح للبريد السريع بإرسال الطرود ووضعها في صندوق سيارتك، وبالتالي لن تضطر إلى طلب تسليم الطرود إلى مكتبك أو تركها مع الجيران لأنك خارج منزلك بعد الآن، وهي تقنية ستمنح شركات التوصيل وصولاً سهلا ومباشرًا إلى مقصورة الأمتعة الخاصة بسيارتك حتى يتمكنوا من تسليم البضائع إلى مكان آمن.

وتعمل الشركة المُصنّعة - التي تعد جزءًا من مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية - على تطوير هذا النظام الذي سيمنح عملاء المملكة المتحدة خيارا أكثر أمنا لتسليم الطرود إلى موقع سيارتك من خلال لوحة أرقامها كعنوان تسليم إذا كنت خارج المنزل.

ويقوم فريق Ski's DigiLab بتجربة التقنيات التي تتيح الوصول عن بُعد إلى صندوق السيارة مباشرة باستخدام إحدى التطبيقات، وعندما يتم تقديم طلب من قبل مالكي السيارة، يتم عرض موقع السيارة عبر تقنية تحديد المواقع GPS للتسليم، وباستخدام التطبيق، يُمنح حامل الطرد حق الوصول المؤمن للسيارة فقط لفتح صندوق السيارة في مكان التسليم المحدد مسبقًا ثم وضع الطرد في صندوق السيارة، ثم إخطار العميل بشأن التسليم الناجح.

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تقول سكودا إن دعم تقنيات الأمان يشكل قضية أساسية في مشروعها الجديد لذلك تم وضع ذلك في الاعتبار، حيث يتم تشفير البيانات وتقتصر صلاحية ساعي الطرود فقط على فتح السيارة في إطار زمني قصير يحدده العميل. وقد تم اختبار التقنية الجديدة بالفعل في موطن سكودا في جمهورية التشيك.

دخلت شركة صناعة السيارات في شراكة مع اثنين من أكبر متاجر التجزئة على الإنترنت في البلاد - Alaz.cz و Rohlik.cz - لتجربة نظام التسليم الجديد. وإذا نجحت، تقول سكودا إنها تعتزم تقديم هذه التكنولوجيا إلى بريطانيا في المستقبل.

وقال جارميلا بلاتشا، رئيس فريق Ski's DigiLab 'يقدم هذا المشروع الرائد نظرة مستقبلية حول كيفية جعل حياتنا اليومية أكثر بساطة وأكثر راحة في المستقبل باستخدام أحدث التقنيات" مضيفا انه يتطلع إلى مواصلة تطوير هذا المشروع مع شركاء سكودا.

لا يزال اختبار هذه التقنية وعمليتها مستمرا، وسيتم وضع النظام في العمل المباشر بمساعدة مجموعة صغيرة من العملاء، فهو أحدث مثال على الابتكار التكنولوجي الذي يجري اختباره من قبل صانعي السيارات، الذين يبحثون باستمرار عن طرق جديدة لتحسين سهولة الاستخدام والتطبيق العملي والسلامة والأمن للعملاء.