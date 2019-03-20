كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا راش مقابل نيسان كيكس 2019.. الكروس أوفر المليئة بالمميزات مقابل الـ SUV كبيرة وبسيطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إن اختيار سيارتك الجديدة يتطلب الكثير من البحث والمقارنة فهى إلتزام مالي وهناك الكثير من الخيارات للاختيار بين السيارات التي تأتي من نفس الفئة فما بالك فيما يخص الإختيار بين الفئات المختلفة مثل الكروس أوفر والدفع الرباعي وهو ما سنقوم بعمله من خلال المقارنة بين نيسان كيكس الكروس أوفر

وتويوتا راش سيارة الدفع الرباعي العائلية الموثوقة وذلك لعام 2019.

حيث تحمل كلتا السيارتان أسماء تعكس بشكل مثالي احتياجات السائق العصري. لذا وعند النظر إلى سوق المملكة العربية السعودية فإن أحدث تقارير السيارات تؤكد أنه في حين كون تويوتا العلامة التجارية الأكثر مبيعاً فإن نيسان تتبعها في المركز الثاني. أما بالنسبة لـ Rush و Kicks، فيبدو أنهما تحققان كل ما يتعلق باحتياجات المشترين في المملكة.

ونبدأ مع نيسان كيكس لعام 2019، السيارة الكروس أوفر ، أو السيارة المزيج من الدفع رباعي والهاتشباك فيمكنها أن تتسع لخمسة ركاب، كما أنها توفر مساحة كافية للأمتعة، أما بالنسبة لأبعادها، فإن نيسان كيكس تأتي بطول 4.3 متر و1.96 متر عرض، و 1.59 متر ارتفاع. لديها قاعدة عجلات بطول 2.620 متر ويمكن أن تحمل 41 لتر من الوقود.

ومن الناحية الأخرى، فإن تويوتا راش موديل 2019 سيارة الدفع الرباعي يمكن أن تستوعب ثمانية أفراد للإستمتاع بالرحلات الطويلة بسهولة. ويبلغ طول راش 2019، 4.435 متر وعرضها 1.695 متر وارتفاعها 1.7 متر. يمكن لخزان الوقود الخاص به أن يحمل 45 لترا في كل مرة.

لذلك، ومن خلال مظهرهما وكما تدعمه الأرقام، فإن كل من كيكس وراش موديلات 2019 ستقفان على قدم المساواة لكن كيكس ستكون أعرض قليلاً وراش أطول منها.

التصميم

ليس هناك شك في أن نيسان كيكس لعام 2019، سيارة أنيقة تحمل جميع القواطع والخطوط الصحيحة لتأسر العقول مع تصميم السقف العائم الفريد من نوعه، والمظهر القوي للعجلات، ومجموعة من الألوان المميزة، لن تواجه كيكس أي مشكلة.

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في الأمام، يستحضر غطاء المحرك الملفوف الشخصية الرياضية لطراز GT-R، وكيف يمكننا أن نتجاهل شبكة V-motion الرائعة الجريئة التي تذكر على الفور أنها إحدى سيارات نيسان.

أما سيارة راش 2019 الجديدة كليا، وعلى الرغم من أنها سيارة تويوتا حديثة، عندما تبقى جنباً إلى جنب مع منافس كروس أوفر، فإنها تفقد الشهرة التي اكتسبتها مؤخراً ومع ذلك، لا يمكننا أن ننسى الجهود التي تبذلها الشركة فيما يتعلق بالتصميم الجديد الذي تضمّن، مصابيح أمامية حادة ، وغطاء محرك جريء، مصبايح ضباب فريدة من نوعها، وجنوط عجلات ذات تصميم مميز وغيرها الكثير.

أما بالنسبة إلى تويوتا راش الجديدة بالكامل لعام 2019، فهى أكثر عملية ومباشرة مع عدم وجود وظائف معقدة لفهمها وتعلمها كما توفر مقاعد مريحة مخمل، وبدء التشغيل دون مفتاح، ونظام تحكم آلي في درجة الحرارة، وأزار تحكم في عجلة القيادة، ونوافذ كهربائية، ونظام قفل مركزي.

الأداء

تعمل نيسان كيكس 2019 بمحرك سعة 1.6 لتر ينتج قوة قصوى 122 حصان و 154 نيوتن.متر من عزم الدوران. يتصل المحرك بنظام نقل حركة متغيّر بشكل مستمر، وتعد السيارة بتوفير قوة دفع سلسة وفعّالة بفضل استخدام طبقة خاصة على المكبس تقلل من الاحتكاك.

بينما تعتمد تويوتا ، على محرك سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان ليولد عزم دوران يصل إلى 135 نيوتن متر، لينتقل بالسيارة من سرعة الصفر إلى سرعة الـ 100 كيلومتر / الساعة في غضون 13.0 ثانية، وليصل بالسيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 175 كيلومتر / الساعة، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 سرعات، ينقل قوة وعزم المحرك إلى العجلات الخلفية، كما يساهم في عملية توفير الوقود بشكل غير مباشر من خلال تحديد الترس المناسب حسب طبيعة الطريق والسرعة المطلوبة، بفضل نظام Rush’s Dual Variable Valve Timing الذكي.

السلامة

تحظى سيارة كيكس 2019 الكروس أوفر بحزمة تقنيات Nissan Safety Shield التي تتضمن حزمة الكشف عن الأجسام المتحركة، وكاميرا الرؤية الشاملة الذكية، وست وسادات هوائية، ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة، ونظام التحكم في الجر، ومقاعد الأطفال أيزوفيكس. إضافة إلى ذلك، تم بناء نظام كيكس على بنية جسم Nissan's Zone التي تمتص التأثير، ما يحافظ على سلامة المسافرين.

بينما تشتمل مواصفات تويوتا راش لعام 2019 في الغالب على وسائد هوائية مزدوجة أمامية وجانبية للستائر، نظام كبح مانع للانغلاق ABS، حساسات خلفية، التحكم في ثبات السيارة، مثبت الحركة مع التنبيه، ومقاعد الأطفال أيزوفيكس.